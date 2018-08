Mann wegen Schulden mit Schlagstock auf den Kopf geschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pforzheim - dpa/lsw) - Wegen angeblicher Schulden hat ein 24-Jähriger in Pforzheim einen Mann mit einem Teleskopschlagstock am Kopf verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei vom Montag hatte der Angreifer das Opfer in einem Supermarkt getroffen und anschließend in ein Parkhaus gezerrt. Der Täter soll einem Polizeisprecher zufolge ein Bekannter des 25 Jahre alten Opfers sein. Die Höhe der Geldsumme war zunächst nicht bekannt. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, habe der Täter dem 25-Jährigen am Samstag mit der Waffe auf den Kopf geschlagen und ihn leicht verletzt. Das Tragen eines ausziehbaren Schlagstocks ist in der Öffentlichkeit laut Polizei verboten.