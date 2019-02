Unbekannte wollen Geldautomat sprengen und verursachen Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nienburg/Weser (dpa/lni) - Bei dem Versuch, einen Geldautomaten zu sprengen, haben Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer in einer Bank nahe Nienburg (Weser) verursacht. Als die mehr als 70 Feuerwehrleute in Pennigsehl eintrafen, schlugen nach Polizeiangaben bereits Flammen aus dem Dach. Die Täter hatten demnach vermutlich ein Gasgemisch in den Automaten gefüllt und angezündet. Zunächst hätten Einrichtungsgegenstände im Vorraum der Bank gebrannt, später dann die Zimmerdecke und Teile des Daches. Trotz einer Fahndung mit 12 Polizeiwagen und einem Hubschrauber seien die Täter entkommen - allerdings ohne Beute. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich.