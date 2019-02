Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nienburg/Weser (dpa/lni) - Unbekannte haben am Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bank in Penningsehl bei Nienburg/Weser gesprengt. Im Vorraum der Bank sei dabei ein Brand entstanden, der von rund 50 Feuerwehrleuten gelöscht wurde, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Täter hätten ein Gasgemisch in den Automaten gefüllt, das sie dann entzündeten, so der Polizeisprecher. Sie konnten zunächst nicht gefasst werden. Erbeutet haben sie den Angaben zufolge nichts.