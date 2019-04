Polizei hebt Drogenküche aus und findet gestohlene Fahrzeuge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Penig (dpa/sn) - Bei einer Razzia in einem ehemaligen Gasthof in Penig (Landkreis Mittelsachsen) hat die Polizei eine Drogenküche ausgehoben sowie langgesuchtes Diebesgut gefunden. Bei den Ermittlungen gegen einen 35-Jährigen wegen des Verdachts der unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln stießen die Beamten am Freitag auf ein Labor für die Herstellung von Methamphetamin.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Kochplatten, verschiedene Glaskolben und Glasröhrchen, Atemschutzmasken, Kochtöpfe, verschiedene Chemikalien, destilliertes Wasser sowie diverse unbekannte Flüssigkeiten sichergestellt. Außerdem befand sich in einem Glas Amphetamin.

Unerwartet fanden die Ermittler auf dem Grundstück auch noch einen 2015 in Zwickau gestohlenen Pkw und ein Krad, das im selben Jahr in Mittweida (Mittelsachsen) entwendet worden war. Zudem entdeckten die Beamten ein 2009 in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) gestohlenes Teleskop-Fernrohr. Nach dem Tatverdächtigen wird jetzt gefahndet.