Drogenbande in Peine ausgehoben

Peine (dpa/lni) - Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei in Peine eine Drogenbande ausgehoben. Bei sechs Hausdurchsuchungen seien Rauschgift und andere Beweismittel sichergestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter sitzt in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme hatte der Mann Widerstand geleistet. Dabei wurde er leicht verletzt. Die andere Verdächtigen wurden wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Details zu der Polizeiaktion, die bereits am 7. März stattgefunden hat, nannte der Sprecher nicht. Die Auswertung der Beweismittel und die Vernehmungen dauerten noch an.