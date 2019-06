Prozess um Messerangriff auf Elfjährigen: Plädoyers erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Passau (dpa/lby) - Im Prozess um einen Messerangriff auf ein elfjähriges Kind im niederbayerischen Vilshofen sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Ein 26-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Passau wegen versuchten Mordes verantworten. Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte angegeben, er habe es bei der Attacke im Juli vergangenen Jahres ursprünglich auf die Mutter des Buben abgesehen, weil diese angeblich ein Nacktvideo von ihm verbreitet habe.

Weil die Mutter nicht zu Hause war, folgte der Mann aus Eritrea der Anklage zufolge dem Bub in die Wohnung der Familie. Dort soll er ein Küchenmesser aus der Hosentasche gezogen und auf das Kind eingestochen haben. Der Junge konnte fliehen, erlitt aber Schnittverletzungen am Hals sowie an Armen und Beinen und musste operiert werden. Der heute Zwölfjährige befindet sich seit der Tat in psychologischer Behandlung.