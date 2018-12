Mutmaßlicher Schleuser schweigt vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Passau (dpa) - 45 Migranten wurden bei eisigen Temperaturen nach Deutschland geschleust und ausgesetzt - der mutmaßliche Organisator dieser Fahrt hat beim Auftakt des Prozesses gegen ihn geschwiegen. Die Anwälte des 46-Jährigen aus Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) erklärten am Donnerstag vor dem Landgericht Passau, ihr Mandant wolle zunächst keine Angaben zur Sache machen. Daraufhin wurde die Sitzung beendet, weiterverhandelt werden soll am 20. Dezember.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern zur Last. Die Flüchtlinge aus dem Irak, dem Iran, Syrien und Somalia wurden im März von einem Fahrer - der inzwischen zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden ist - aus Rumänien nach Niederbayern gebracht und in einem Wald nahe Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau ausgesetzt.