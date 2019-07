Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gademow (dpa/mv) - Eine neun Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Gademow bei Bergen auf der Insel Rügen schwer verletzt worden. Das Mädchen fuhr am Dienstag durch die Wendeschleife einer Bushaltestelle und stieß beim Auffahren auf die Hauptstraße mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie stürzte und kam aufgrund ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Bergen. Der 76 Jahre alte Autofahrer von der Insel Rügen blieb unverletzt.