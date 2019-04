Navigationsgeräte aus Traktoren gestohlen: Hoher Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Parchim (dpa/mv) - Unbekannte haben am Wochenende bei Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) Ortungs- und Navigationssysteme aus Traktoren gestohlen und einen hohen Sachschaden verursacht. Nach ersten Schätzungen gehen die Ermittler von mehreren Zehntausend Euro Schaden aus, teilte die Polizei am Montag mit. Betroffen waren den Angaben zufolge drei Agrarbetriebe aus der Region Parchim. Die Ermittler gehen von einem gezielten Vorgehen aus und ermitteln wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.