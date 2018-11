Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser und einen Kiosk

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Boizenburg/Parchim (dpa/mv) - Unbekannte sind nahe Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in vier Einfamilienhäuser eingebrochen und haben mehrere Tausend Euro Schaden angerichtet. Die Täter drangen am Samstag über Fenster und Terrassentüren in die Häuser ein, teilte die Polizei mit. Dort stahlen sie den Angaben zufolge Schmuck, Kleidung und Bargeld. Die Ermittler gehen davon aus, dass alle vier Fälle miteinander zusammenhängen.

In Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) nahm die Polizei nach eigenen Angaben am frühen Sonntagmorgen drei Männer nach einem Einbruch fest. Die 19 bis 23 Jahre alten Tatverdächtigen sollen zuvor die Scheibe eines Kiosks eingeschlagen und dort Alkohol und Zigaretten gestohlen haben. Sie seien dann mit Fahrrädern geflohen, konnten jedoch kurz darauf gefasst werden. Die gestohlene Ware hatten sie noch in ihren Rucksäcken, hieß es.