Gericht ordnet Gentest zur Tätersuche nach Vergewaltigung an

Schwerin/Parchim (dpa/mv) - Nach der bislang erfolglosen Suche nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger in Parchim setzen die Ermittler nun auf einen DNA-Abgleich. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, ordnete das Amtsgericht Schwerin eine gentechnische Reihenuntersuchung an. Dazu würden 297 männliche Personen im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, die zur Tatzeit mit ihren Mobiltelefonen in der Funkzelle am Tatort eingeloggt waren, schriftlich aufgefordert. Die Teilnahme sei allerdings freiwillig. Die Speichelproben sollen in der Zeit vom 5. bis zum 10. August im Haus der Jugend in Parchim genommen werden. Die Ergebnisse würden dann mit der an der überfallenen Frau festgestellten Fremd-DNA abgeglichen werden, hieß es.

Laut Staatsanwaltschaft war die 21-Jährige in den Abendstunden des 1. Februar 2019 in Parchim von einem bisher unbekannten Mann von hinten angegriffen, zu Boden gestoßen und sexuell missbraucht worden. Trotz umfangreicher Ermittlungen sei bislang aber kein Tatverdächtiger gefunden worden. Deshalb sei nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft die DNA-Untersuchung angeordnet worden.

Die Tat stehe den bisherigen Ermittlungen zufolge nicht im Zusammenhang mit der Vergewaltigung eines 17-jährigen Mädchen im Dezember 2018 ebenfalls in Parchim. Auch in diesem Fall war ein Massengentest angeordnet worden, zu dem im Frühjahr mehr als 1000 Männer aufgerufen waren. Die Ermittlungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen, hieß es.