Otterndorf (dpa/lni) - Ein 26-Jähriger ist von Bekannten tot in seinem Wohnhaus in Otterndorf bei Cuxhaven gefunden worden. Man gehe sicher von einem Gewaltdelikt aus, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Nähere Einzelheiten zur Todesursache oder zum Tatgeschehen machte sie nicht. Der Mann war am Mittwoch gefunden worden. Unklar war zunächst, wann genau der Mann gestorben war.