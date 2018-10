Mit Drogen aus dem Darknet gedealt: Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ostfildern (dpa/lsw) - Ein 36-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er im Internet Drogen bestellt und damit gedealt haben soll. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mit. Esslinger Rauschgiftermittler hatten von einer anderen Polizeidienststelle den Hinweis bekommen, dass der Tatverdächtige bei einem illegalen Shop im Darknet Ecstasy gekauft haben soll, und durchsuchten dessen Wohnung in Ostfildern (Kreis Esslingen). Dort trafen sie den Mann an und nahmen ihn vorläufig fest. Außerdem fanden die Beamten mehr als 500 Gramm Amphetamin, Streckmittel und große Mengen an Verpackungsmaterial in der Wohnung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte in ein Gefängnis gebracht.