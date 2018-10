Zwei Überfälle auf Spielhallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Gleich zwei Mal sind am Samstag in Osnabrück Spielhallen überfallen worden. Im ersten Fall bedrohte ein Ganove einen Angestellten am frühen Morgen mit einer Waffe. Als der Mitarbeiter den akustischen Alarm auslöste, floh der Täter ohne Beute, wie die Polizei mitteilte. Wenige Stunden später tauchte demnach in einer anderen Spielothek ein Räuber mit einer Waffe auf und verlangte Bargeld. Dieser Täter sei zu Fuß mit Beute geflohen. Ob beide Überfälle in einem Zusammenhang stehen, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen. Die Beamten suchen Zeugen.