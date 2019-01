Schwerer Diebstahl: Polizei fasst Einbrecherbande

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück/Georgsmarienhütte (dpa/lni) - Eine Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Osnabrück ermittelt gegen Einbrecherbande wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Den neun Tatverdächtigen werden mindestens 15 Einbrüche in Osnabrück, Georgsmarienhütte und Herne vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei einer Durchsuchung am Dienstag fand die Polizei zum Teil hochwertigen Schmuck, mehr als 15 000 Euro Bargeld, professionelles Einbruchswerkzeug, Falschgeld und Waffen wie Messer, Pistole oder Schlagstöcke. 1,5 Kilogramm Schmuck seien in einer Socke gewesen, die in einem Auto versteckt worden war. Zum Teil sollen die Täter auch in Wohnungen von Älteren und Pflegebedürftigen eingestiegen sein, als die Opfer zu Hause waren. Gegen die Bande hatte die Polizei ein gutes Jahr aufgrund eines anonymen Tipps ermittelt.