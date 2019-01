Ex-Parteischatzmeister soll Parteigelder veruntreut haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Ein ehemaliger Schatzmeister des FDP-Kreisverbandes Osnabrück muss sich wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von Parteigeldern vor Gericht verantworten. Wie das Amtsgericht Osnabrück am Freitag mitteilte, beginnt die Verhandlung gegen den 59-Jährigen am Montag. Ihm wird Untreue in fünf Fällen sowie in einem weiteren Fall Betrug mit Urkundenfälschung vorgeworfen. Der Mann soll laut Anklage 75 000 Euro vom Parteikonto auf sein privates Konto überwiesen haben.

Um die Überweisungen vor der Partei zu verschleiern, habe er bei einer Mitgliederversammlung angegeben, die Gelder angelegt zu haben. Dazu habe er den Parteimitgliedern einen gefälschten Kontoauszug vorgelegt, so dass diese glaubten, das Geld sei als Festgeld angelegt. Tatsächlich habe er aber damit eigene Verpflichtungen erfüllt, so die Anklage. Bislang hat das Schöffengericht in der kommenden Woche zwei Verhandlungstermine angesetzt.