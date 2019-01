Drogenfahnder stoppen Schmugglerinnen mit 41 Kilo Marihuana

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bentheim (dpa/lni) - Mit rund 41 Kilogramm Marihuana im Kofferraum sind zwei Schmugglerinnen an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim gestoppt worden. Bei der Kontrolle am Montag seien mehrere Taschen mit den Drogen im Wert von etwa 410 000 Euro gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden Frauen im Alter von 25 und 42 Jahren waren zuvor über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland gekommen. Auf einem Parkplatz an der Autobahn im Kreis Grafschaft Bentheim wurden die beiden festgenommen und das Rauschgift beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden sie einem Richter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen die beiden Deutschen erließ. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.