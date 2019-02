13 Jahre Haft für Totschlag an eigener Mutter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück (dpa/lni) - Für den Totschlag an seiner Mutter hat das Landgericht Osnabrück am Donnerstag einen 32 Jahre alten Mann zu 13 Jahren Haft verurteilt. Für das Gericht war es erwiesen, dass der 32-Jährige am Abend des 29. März 2018 seine Mutter mit einer Brechstange mindestens zehn Schläge gegen den Kopf versetzt hatte. Anschließend zerteilte er die Leiche mit einem Elektroküchenmesser und Elektrosägen, verbrannte zum Teil Leichenteile der 61-Jährigen im Wohnzimmerkamin und lagerte andere Teile in der Garage. Die Tat sei "unbegreiflich und verstörend", sagte der Vorsitzende Richter.

Das Motiv des 32-Jährigen blieb letztlich im Dunkeln. Der Angeklagte hatte sich zur Tat und seinen Beweggründen nicht geäußert. Daher konnte das Gericht auch nicht auf einen Mord erkennen, der ursprünglich angeklagt war. Der genaue Tatablauf hatte sich dem Richter zufolge nur aufgrund der Ermittlungsarbeit der Polizei und der Gerichtsmedizin rekonstruieren lassen. Ob der 32-Jährige der bei der Stadt Osnabrück beschäftigten Verwaltungsangestellten heimtückisch aufgelauert hatte, blieb daher ungeklärt. Habgier als Mordmerkmal scheide auch aus, weil der arbeitslose Angeklagte nicht in der Lage gewesen wäre, das ererbte Einfamilienhaus finanziell zu halten.