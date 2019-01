Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oschersleben (dpa/sa) - Aus einem Tresor in einer Wohnung in Oschersleben (Landkreis Börde) haben Einbrecher mehrere tausend Euro gestohlen. Am Mittwoch bohrten sie tagsüber das Türschloss der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus auf und gelangten so an den Tresor, wie die Polizei in Haldensleben am Donnerstag mitteilte. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.