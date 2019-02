Zwei Tatverdächtige wegen Leergutdiebstählen in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in Rheinland-Pfalz zahlreiche Leergutdiebstähle begangen haben sollen. Dabei sollen die 50 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen einen Schaden im höheren fünfstelligen Bereich verursacht haben, wie die Polizei in Bernkastel-Kues am Freitag mitteilte. Die genaue Anzahl der im Raum Trier und darüber hinaus verübten Diebstähle sei noch unklar, erklärte ein Sprecher. Festgenommen wurden die Männer demnach am Donnerstagabend nach einem weiteren Diebstahl. Zuvor waren sie observiert worden. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.