Zwei Oldenburger nach Waffen- und Drogenfund in U-Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Das Amtsgericht Oldenburg hat Haftbefehl gegen zwei 27 und 40 Jahre alte Männer erlassen, bei denen die Polizei großkalibrige Waffen und Rauschgift sicherstellte. Die Beamten entdeckten in den Fahrzeugen der Verdächtigen sowie der Wohnung des 40-Jährigen eine Maschinenpistole, einen Trommelrevolver, Munition und über ein Kilogramm Marihuana, wie die Staatsanwaltschaft Oldenburg und die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten.

Der 40-Jährige konnte nach kurzer Fahndung durch Spezialkräfte in Hannover gefasst werden; der 27-Jährige wurde bereits vorigen Freitag in Oldenburg wegen des Verdachts der Misshandlung seines vierjährigen Sohnes festgenommen. Seine insgesamt drei Kinder wurden vom Jugendamt in Obhut genommen. Keines der Kinder wies den Angaben zufolge schwere körperliche Verletzungen auf. Der Familienvater hatte bei seiner Festnahme eine scharfe Schusswaffe bei sich.

Gegen beide Männer liefen bereits seit geraumer Zeit Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des bandenmäßigen Rauschgifthandels. Die Polizei sprach von einem empfindlichen Schlag gegen die kriminelle Szene in Oldenburg.