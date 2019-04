Umstrittener Schlachthof in Oldenburg wieder eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Garrel/Oldenburg (dpa/lni) - Nach einem Umbau ist ein wegen Tierschutzverstößen in die Kritik gekommener Rinderschlachthof in Oldenburg neu eröffnet worden. Der Betrieb sei in dieser Woche wieder aufgenommen worden, sagte ein Sprecher der Goldschmaus-Gruppe aus Garrel (Kreis Cloppenburg) am Mittwoch. Unter anderem wurde der Betäubungsbereich mit einer Videoüberwachung ausgestattet.

Im November hatte der Verein Deutsches Tierschutzbüro Videos gezeigt, die angeblich zeigen, wie Rinder nicht fachgerecht betäubt und bei Bewusstsein getötet werden. Nach Angaben der Tierschützer sind auf den Aufnahmen auch Veterinäre zu sehen, die untätig bleiben. Die strafrechtliche Auswertung der Filmaufnahmen ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Oldenburg noch nicht abgeschlossen.