Taxi-Fahrer in Oldenburg überfallen

Oldenburg (dpa/lni) - Ein 63 Jahre alter Taxifahrer ist in Oldenburg von zwei Männern überfallen worden. Nach Polizeiangaben stiegen die Ganoven als Fahrgäste am Montag um 22.20 Uhr in das vor dem Hauptbahnhof stehende Taxi ein. Bei der Ankunft am Ziel habe einer der Männer dem Taxifahrer dann die Geldbörse entrissen und zunächst den Fahrzeugschlüssel abgezogen, den er aber im Auto liegen ließ, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Anschließend seien sie geflüchtet. Die Polizei fragt nach einer Zeugin, mit der der Taxifahrer kurz nach der Tat gesprochen habe, die aber dann mit ihrem Auto weitergefahren sei.