SEK-Einsatz in Oldenburg

Oldenburg (dpa/lni) - Nach einer Gewalttat gegen eine 34-Jährige in Oldenburg hat sich am Dienstag ein Mann in einer Wohnung verschanzt. Die Polizei sei unter anderem mit einem Spezialeinsatzkommando vor Ort, sagte eine Sprecherin am Morgen. Bei dem Täter handele es sich wahrscheinlich um den 52 Jahre alten Lebensgefährten der Frau. Es bestehe Kontakt zum mutmaßlichen Täter, der Straße vor der Wohnung sei in dem betroffenen Bereich abgesperrt worden. "Um den Polizeieinsatz nicht zu gefährden, können aktuell keine Hintergrundinformationen bekannt gegeben werden", sagte die Sprecherin. Auch zu der Art des Gewaltdelikts wollte sie keine Angaben machen.