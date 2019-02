Restaurants sollen Steuern hinterzogen haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Mit einem manipulierten Kassensystem sollen Restaurantbetreiber in Niedersachsen Steuern in Millionenhöhe hinterzogen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Donnerstag mitteilte, hat die dortige Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen Anklage gegen zwei Brüder im Alter von 56 und 58 Jahren erhoben. Demnach geht es um den Verdacht der Beihilfe zur Steuerhinterziehung sowie des Fälschens und Gebrauchens technischer Aufzeichnungen in acht Fällen. Die Männer sitzen seit Juli 2018 in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern vor, ein computergestütztes Kassensystem für Restaurants entwickelt und bundesweit verkauft zu haben, das rückstandsfreie Löschungen zulässt. Die Kasse ermöglicht demnach, dass Einnahmen zunächst ordnungsgemäß erfasst und später storniert werden können. Durch ein im System integriertes Manipulationstool könnten Einnahmen gezielt der Besteuerung entzogen werden. Acht Restaurantbetreiber unter anderem aus Nordhorn, Papenburg und Oldenburg sollen so in den Jahren zwischen 2012 und 2018 Steuern in Höhe von rund sechs Millionen Euro hinterzogen haben.

Über die Eröffnung eines Verfahrens gegen die beiden in Nordrhein-Westfalen gemeldeten Männer entscheidet das Landgericht Osnabrück. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine mehrjährige Freiheitsstrafe.