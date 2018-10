Prozess um Messerangriff auf Wildpinkler beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein Jugendlicher pinkelte gegen eine Hecke - und bezahlte das fast mit seinem Leben. Ein Mann soll dem 17-Jährigen in Oldenburg nach einem Streit ein Messer in den Rücken gerammt haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll sich der mutmaßliche Täter darüber geärgert haben, dass sich der Jugendliche an einer Hecke erleichtert hatte. Wegen versuchten Totschlags muss sich der 30-Jährige ab heute vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Er sitzt seit seiner Festnahme im Frühjahr in Untersuchungshaft.

Nach der Anklageverlesung sollen nach Angaben eines Gerichtssprechers am ersten Prozesstag mehrere Zeugen aussagen. Darunter ist auch der Geschädigte, der in dem Prozess auch Nebenkläger ist. Er musste nach der lebensgefährlichen Attacke in der Innenstadt im März mehrmals operiert werden. Auch zwei Freunde, die das Opfer an jenem Abend begleitet hatten, wollen die Richter befragen.