Polizei: Neue Sonderkommission nach Schüssen auf Fahrzeuge

Oldenburg (dpa/lni) - Nach Schüssen auf Autos im Nordwesten Niedersachsens hat die Polizeidirektion Oldenburg jetzt eine behördenweite Sonderkommission gebildet. Die Fahnder mehrere Inspektionen sollen dabei klären, ob es zwischen den einzelnen Taten in ihren Bereichen einen Zusammenhang gibt, Täter ermitteln und weitere Taten verhindern, teilte Polizeipräsident Johann Kühme am Mittwoch mit. Zuvor hatte schon die Polizeidirektion Oldenburg-Stadt/Ammerland eine Sonderkommission gebildet.

In den vergangenen Wochen wurden acht Fälle bekannt, in denen an den Autobahnen A1, A28 und A29 sowie auf der B72 Schüsse auf Fahrzeuge abgegeben wurden. Unter anderem wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Die Fälle ereigneten sich unter anderem im Bereich der Polizeiinspektionen Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch und Cloppenburg/Vechta.

In Bremen wurde in dieser Woche ein Mann festgenommen, der verdächtigt wird, am Sonntag aus seiner Wohnung geschossen zu haben. Ob das mit den anderen Fällen zusammenhängt, ist nach Angaben der Bremer Staatsanwaltschaft ungewiss. Es sei nicht, wie in anderen Fällen, auf den laufenden Straßenverkehr geschossen worden, sondern aus dem Haus auf ein Fahrzeug in einer Garage.