Polizei durchsucht Haus von vermisster Oldenburgerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Die Polizei hat erneut das Haus einer vermissten Oldenburgerin durchsucht. Die 55-Jährige ist seit Juni 2017 verschwunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Zwei Verdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. "Die Durchsuchung hat keine neuen Erkenntnisse gebracht", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. "NWZ online" hatte zuerst über die Durchsuchung in der vergangenen Woche berichtet. Anlass sei ein Hinweis gewesen, sagte der Polizeisprecher. Ob dieser von Zeugen oder den Verdächtigen gekommen ist, dazu machte er keine Angaben.

Nach dem Verschwinden der 55-Jährigen hatten zwei Männer mehrmals ihre EC-Karte benutzt, um Geld abzuheben. Überwachungskameras filmten die Vermummten dabei. Das Auto der Vermissten wurde im Februar 2018 auf einem Parkplatz unter einer Autobahnbrücke in Bremen gefunden. Im Juni nahmen die Fahnder einen Verdächtigen in Nordrhein-Westfalen fest. Er räumte ein, die Geldkarte der 55-Jährigen verwendet zu haben. Seit Juli sitzt auch sein mutmaßlicher Komplize in Untersuchungshaft.