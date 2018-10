Mordanklage nach rätselhaftem Verschwinden einer Frau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Im rätselhaften Fall einer seit Juni 2017 vermissten Oldenburgerin ist Mordanklage gegen einen Verdächtigen erhoben worden. Es gebe eine Reihe von Indizien, die die Täterschaft eines 57-Jährigen begründeten, teilte die Staatsanwaltschaft Oldenburg am Dienstag mit. Die Ermittler werfen dem Mann aus Polen vor, die als vermögend geltende, ebenfalls aus Polen stammende Frau, getötet zu haben. Den Plan dafür soll er - möglicherweise mit einem bisher nicht identifizierten Mittäter - geschmiedet haben.

Wie die zur mutmaßlichen Tatzeit 55 Jahre alte Frau ums Leben gekommen sein soll, weiß die Staatsanwaltschaft nicht. Die Leiche wurde bislang nicht gefunden. Laut Anklage soll der 57-Jährige nach der Tat den Wagen der Frau auf einem Parkplatz in Bremen abgestellt haben, um den Eindruck zu vermitteln, dass sich das Opfer ins Ausland abgesetzt habe.

Danach soll er Goldschmuck, Bargeld und Bankkarten der Oldenburgerin entwendet haben und so an rund 20 000 Euro gekommen sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft räumte der Angeschuldigte lediglich Abhebungen an Geldautomaten in Deutschland und Polen ein.

In Polen ist der Mann laut Staatsanwaltschaft bereits wegen Mordes verurteilt worden und hat eine langjährige Haftstrafe abgesessen. Über die Eröffnung eines Hauptverfahrens in dem aktuellen Fall habe das Landgericht Oldenburg noch nicht entschieden. Bei einer Verurteilung droht dem Angeschuldigten eine lebenslange Freiheitsstrafe.