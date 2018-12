Messerangriff auf Wildpinkler: Plädoyers und Urteil erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Vor dem Landgericht Oldenburg wird heute das Urteil gegen einen 30-Jährigen gesprochen, der im März einen jungen Mann wegen Wildpinkelns mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Zuvor werden in nicht-öffentlicher Sitzung die Plädoyers gehalten. Das Urteil folgt dann in öffentlicher Sitzung. Hintergrund für den Ausschluss der Öffentlichkeit ist eine vermutete psychische Erkrankung des mutmaßlichen Täters, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vorwirft.

Das damals 17-jährige Opfer war mit zwei Freunden in der Oldenburger Innenstadt feiern gewesen. Alle drei hatten an einem Parkplatz an eine Hecke uriniert. Der 30-Jährige geriet darüber offenbar derart in Rage, dass er dem Jugendlichen nach einem Streit laut Anklage "zielgerichtet und kraftvoll" in den Rücken stach. Das Leben des Schülers habe nur durch mehrere Operationen gerettet werden können.