Messerangriff auf Wildpinkler: Angeklagten-Aussage erwartet

Oldenburg (dpa/lni) - Vor dem Landgericht Oldenburg wird heute (8.30 Uhr) der Prozess gegen einen 30-Jährigen fortgesetzt, der im März einen jungen Mann wegen Wildpinkelns mit einem Messer schwer verletzte. Es wird damit gerechnet, dass der Angeklagte sich zu der Tat äußern will. Das damals 17-jährige Opfer war mit zwei Freunden in der Innenstadt feiern gewesen. Alle drei hatten an einem Parkplatz an eine Hecke uriniert. Der 30-Jährige geriet darüber offenbar derart in Rage, dass er dem Jugendlichen nach einem Streit laut Anklage "zielgerichtet und kraftvoll" in den Rücken stach. Das Leben des Schülers habe nur durch mehrere Operationen gerettet werden können, so die Staatsanwältin bei der Prozessauftakt vor fünf Wochen. Am Freitag soll auch ein Gutachten über die Schuldfähigkeit des Angeklagten vorgelegt werden.