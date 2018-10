Mann überfällt Geschäft mit Schusswaffe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein Mann hat in Oldenburg ein Lebensmittelgeschäft mit einer Schusswaffe überfallen. Der Unbekannte ging zur Kasse und legte einen Artikel auf das Band, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er zog bei dem Überfall am Montagnachmittag die Waffe, als eine 53 Jahre alte Verkäuferin die Kasse öffnete. Der Täter griff hinein und erbeutete Geldscheine im Wert von mehr als 100 Euro. Anschließend flüchtete er. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der ohne Akzent Deutsch sprach und dessen Alter auf etwa 35 Jahre geschätzt wird.