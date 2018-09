Mann in Oldenburg mit Axt angegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein 41-Jähriger ist in Oldenburg mit einer Axt angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntag zu Besuch bei einem Bekannten im Stadtteil Kreyenbrück, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am späten Abend fuhren drei Männer demnach vor dem Haus des Bekannten vor und holten den 41-Jährigen auf die Straße. Dort brach Streit aus. Daraufhin hätten die Männer den 41-Jährigen mehrfach mit einer Axt geschlagen, teilte die Polizei weiter mit. Das Opfer erlitt schwere Schnittverletzungen an Arm und Hand. Den Bekannten des Opfers besprühten die Täter mit Reizgas. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.