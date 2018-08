Lokführer findet seine Schuhe an fremden Füßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein Lokführer hat seine Sicherheitsschuhe an fremden Füßen wiederentdeckt. Ein 25-Jähriger war mit den Schuhen im Oldenburger Hauptbahnhof unterwegs. Bundespolizisten nahmen den leicht verwirrt wirkenden Verdächtigen am Montag fest. Er gab an, in einen Umkleideraum der Nordwestbahn gelangt und auf einem gelben Sofa eingeschlafen zu sein. Nach dem Aufwachen habe er die Schuhe angezogen, die unter dem Sofa standen und dabei die des 39-jährigen Lokführers erwischt. Ob er die Wahrheit sage, würden die Ermittler jetzt überprüfen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Bei ihm fand die Polizei geringe Mengen von Drogen, bei denen es sich vermutlich um Kokain handelt.