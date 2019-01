Kollege erinnert sich nicht an Gerüchte über Patientenmörder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein früherer Kollege des Patientenmörders Niels Högel hat keine Erinnerung an eine auffällige Häufung von Todesfällen in der Oldenburger Klinik. Ihm sei an der Arbeit des Krankenpflegers nichts Besonderes aufgefallen, sagte der 53-Jährige am Mittwoch als Zeuge vor dem Landgericht Oldenburg. Dort ist Högel wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. Der Zeuge hat Högel als netten und sympathischen Kollegen in Erinnerung. Gerüchte in der Klinik über auffällig viele Todesfälle nach missglückten Reanimationen von Patienten und Bezeichnungen wie "Horror-Högel" oder "Todes-Högel" habe er nicht gehört, sagte er. Der Richter ließ den Zeugen nach der Vernehmung vereidigen.