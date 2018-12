Ex-Pfleger Högel war nach Festnahme erleichtert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Der verurteilte Patientenmörder Niels Högel war nach eigener Aussage nach seiner Festnahme erleichtert. "Natürlich war ich schockiert und ängstlich", sagte er heute vor dem Landgericht Oldenburg. "Aber ich war froh, dass es vorbei ist und dass ich endlich weg von dem Ganzen bin." Högel muss sich vor Gericht wegen Mordes an 100 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg zwischen 2000 und 2005 verantworten. Wegen sechs Taten in Delmenhorst hatten die Richter ihn bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.

Ab 2004 habe er es drauf angelegt, bei seinen Taten ertappt zu werden, sagte Högel vor Gericht. Kollegen habe er sich damals nicht anvertrauen wollen. "Dazu war ich gar nicht in der Lage, dass was ich damals getan habe, mit anderen zu besprechen", sagte er. "Ich wollte auch niemanden mit reinziehen." Am fünften Prozesstag sagte Högel erneut zu den einzelnen Taten aus. An viele davon konnte er sich jedoch nicht erinnern.