Ex-Pfleger Högel: Keine Erinnerung an mutmaßlich ersten Mord

Oldenburg (dpa/lni) - Der wegen 100-fachen Mordes angeklagte Ex-Pfleger Niels Högel kann sich an seine mutmaßlich erste Tat nicht erinnern. Er könne zu dem Tod einer Patientin im Februar 2000 auf einer Intensivstation in Oldenburg nichts sagen, sagte der 41-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht. Die Tötung eines Patienten im Juli 2000 bestritt er. "Das ist einer der wenigen Patienten, bei denen ich sagen kann, dass ich da keine Manipulation vorgenommen habe." Einen dritten Fall gestand er.

Der frühere Krankenpfleger sitzt wegen des Todes von sechs Patienten in Delmenhorst bereits lebenslang in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm in dem neuen Prozess vor, 100 Patienten in Oldenburg und Delmenhorst zwischen Februar 2000 und Juli 2005 zu Tode gespritzt zu haben. Am zweiten Prozesstag am Mittwoch begannen die Richter damit, den Angeklagten zu jeder einzelnen Tat zu befragen. Dies sei notwendig, um jeden Fall aufzuklären und jeweils die Schuld festzustellen, sagte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann.