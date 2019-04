64-Jähriger bei Raubüberfall in Oldenburg schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein 64-Jähriger ist bei einem Raubüberfall in Oldenburg schwer verletzt worden. Zwei maskierte Täter hatten den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma in einem Lebensmittelgeschäft angegriffen, wie die Polizei am Sonntag mitteilten. Die Täter sprühten dem Mann bei dem Überfall am späten Samstagabend Pfefferspray ins Gesicht und schlugen mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf ihres Opfers ein. Anschließend setzten die Räuber das Spray auch gegen vier Angestellte im Büro ein und entwendeten Bargeld.

Der 64-Jährige erlitt mehrere Kopfplatzwunden und kam ins Krankenhaus. Die Täter, die sich vermutlich im Toilettenbereich des Geschäfts versteckt hatten, waren von dem Mann überrascht worden. Sie flüchteten unerkannt. Die Höhe der Beute stand zunächst nicht fest.