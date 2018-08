Sechs Polizisten durch Widerstand eines Mannes verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenburg (dpa/lsw) - Sechs Polizisten hat ein Mann in Offenburg verletzt, weil er sich nicht in Gewahrsam nehmen lassen wollte. Die Vielzahl an Beamten war notwendig, weil der widerspenstige 26-Jährige am Montagabend anders nicht in einen Streifenwagen zu bekommen war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten, die alle leichte Verletzungen erlitten, brachten den Mann anschließend in eine Fachklinik.