Messerattacke in Arztpraxis: Vorführung vor Haftrichter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenburg (dpa/lsw) - Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Arzt in Offenburg soll der 26 Jahre alte Tatverdächtige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das sei für den Vormittag geplant, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann aus Somalia war den Ermittler zufolge am Donnerstag ohne Termin in die Praxis gekommen und hatte sofort mit einem Messer auf den Mediziner eingestochen. Der Arzt starb noch am Tatort. Eine Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. An der Fahndung hatten sich mehr als 20 Streifenwagen, die Bundespolizei sowie Hubschrauber und eine Hundestaffel beteiligt. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar.