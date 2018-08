AfD-Demo nach tödlicher Messerattacke auf Arzt in Offenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenburg (dpa/lsw) - Die AfD hat für heute zu einer Demonstration nach der tödlichen Messerattacke auf einen Arzt in Offenburg aufgerufen. Angemeldet sind nach Angaben der Stadt 50 Teilnehmer. Die Linke Jugend habe eine Gegendemonstration angemeldet. Die AfD fordert den Rücktritt von Oberbürgermeisterin Edith Schreiner (CDU). Am Donnerstag hatte die Polizei einen 26 Jahre alten Asylbewerber aus Somalia festgenommen, der im Verdacht steht, kurz zuvor in einer Arztpraxis einen Mediziner erstochen und eine Helferin verletzt zu haben. Der Mann kam in Untersuchungshaft.