Offenbach (dpa) - Zwei Trickdiebe haben in Offenbach einer Rentnerin aus deren Wohnung Schmuck im Wert von rund 15 000 Euro gestohlen. Die beiden hatten sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters ausgegeben und waren so in die Wohnung der 93-Jährigen gelangt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Während einer der Männer die alte Frau am Freitagabend ablenkte, durchsuchte sein Komplize die Wohnung. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.