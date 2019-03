Tötung in Offenbacher Wohnung: Polizei sucht weiter Täter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer 57-jährigen Frau in ihrer Wohnung in Offenbach Anfang der Woche sucht die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Täter. Nach der Veröffentlichung des Fahndungsfotos des Lebensgefährten des Opfers seien zwar Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte eine Pressesprecherin der Polizei am Freitag. Der 69-Jährige sei jedoch weiter flüchtig. Die Beamten veröffentlichten daher am Freitag ein weiteres Bild mit dem Motorroller, mit dem der Mann nach der Tat am Montag davon gefahren sein könnte. Die Frau war an Schnitt- und Stichverletzungen gestorben, sie wurde von ihren erwachsenen Kindern gefunden.