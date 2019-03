11. März 2019 19:47 Kriminalität - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/lhe) - Ermittler haben eine mutmaßliche Bande betrügerischer Autohändler zerschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden am vergangenen Mittwoch im Landkreis Offenbach zwei von drei Tatverdächtigen festgenommen. Sie kamen in Untersuchungshaft. Nach dem dritten wird demnach gesucht.

Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, in einer Vielzahl von Fällen im Internet Gebrauchtwagengeschäfte abgeschlossen und dabei betrogen zu haben. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem Vermögensschaden in sechsstelliger Höhe aus. Vermutet werden noch weitere Betrogene in Deutschland sowie auch im nahen Ausland.

Die Ermittler durchsuchten im Bereich Kreis Offenbach sowie in Berlin insgesamt 11 Objekte. Sichergestellt wurden neben Beweismitteln auch Vermögenswerte von geschätzten 100 000 Euro, darunter sieben Autos und zwei Lkw.