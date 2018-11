Direkt aus dem dpa-Newskanal

Östringen (dpa/lsw) - Uhren und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte am Donnerstag aus einem Einfamilienhaus in Östringen (Kreis Karlsruhe) gestohlen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, schlugen die Unbekannten in den Nachmittags- oder Abendstunden ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Dabei nahmen sie zwei Uhren sowie Bargeld mit.