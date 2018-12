Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberroßbach (dpa/lrs) - Ein 27 Jahre alter Autofahrer hat in der Ortsmitte von Oberroßbach (Westerwaldkreis) die Vorfahrt missachtet und einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst. Beide Fahrzeuge und ein Zaun wurden stark beschädigt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der 27-Jährige und seine 26 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt, der 44-jährige Fahrer des anderen Wagens schwer. Die Feuerwehr musste verhindern, das Motoröl in die Kanalisation eindringt.