Online-Anbieter von Hardware geschlagen und beraubt

Oberndorf am Neckar (dpa/lsw) - Ein online angebahnter Verkauf von Computerhardware ist in Oberndorf am Neckar mit Faustschlägen und einem Raub geendet. Ein Anbieter hatte auf einem Internet-Marktplatz Bitcoin-Hardware zum Verkauf angeboten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Sonntag erschien dann ein angeblicher Käufer in Begleitung eines Mannes und wollte die beiden Hardware-Pakete zuerst ins Auto laden und dann erst die vereinbarten 600 Euro bezahlen. Der Anbieter forderte das Geld aber sofort und versperrte den Ausgang.

Einer der Käufer schlug ihm laut Polizei daraufhin mehrfach ins Gesicht und beide Männer flohen samt Ware, ohne zu bezahlen. Der Verkäufer versuchte noch mit Unterstützung von Anwohnern, die Täter zu verfolgen. Ihre Suche blieb jedoch erfolglos. "Durch die Schläge gegen den Kopf wurde der Beraubte nicht unerheblich verletzt", hieß es in der Mitteilung der Polizei.