Mutmaßliche Vergewaltigung und Nötigung bei Auto-Treffen

Erfurt (dpa/th) - Eine 16-Jährige soll am Wochenende beim sogenannten "Asphaltfieber" in Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis) vergewaltigt worden sein. Ein 18-Jähriger soll mit dem Mädchen in einem Zelt Sex gehabt haben, teilte die Polizei am Montag auf Anfrage mit. Nun werde wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermittelt. Die Polizei hatte bereits am Sonntag über Straftaten auf der als weltgrößtes BMW-Treffen beworbenen viertägigen Veranstaltung berichtet. Auch zwei mutmaßliche Vergewaltigungen wurden in der Mitteilung erwähnt. Über das Alter des mutmaßlichen Opfers hatte zuerst die "Bild" in ihrer Thüringer Ausgabe am Montag berichtet.

Im Falle der zweiten mutmaßlichen Vergewaltigung ermittelt die Polizei den Angaben von Montag nach nun wegen sexueller Nötigung. Zeugen seien auf die Hilferufe einer 22-Jährigen aus einem mobilen Toilettenhäuschen aufmerksam geworden. Ein zwei Jahre jüngerer Mann soll sich dort an der Frau vergangen haben. In beiden Fällen sei Alkohol im Spiel gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.