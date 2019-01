Drogen per Essenskurier: Besitzer von Schnellimbiss in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberkirch (dpa/lsw) - Rauschgift im Pizzakarton: Ein 35 Jahre alter Besitzer eines Schnellimbisses sitzt nun in Untersuchungshaft, weil er mit Drogen gehandelt haben soll. Im Rahmen des Lieferdienstes seines Imbisses in Oberkirch (Ortenaukreis) lieferte der Verdächtige das Rauschgift in Warmhalteboxen und Pizzakartons an seine Abnehmer aus der Drogenszene aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zudem soll er auch Drogen in seiner Wohnung hergestellt haben. Der Schnellimbiss und die Wohnung des Mannes sowie weitere Wohnungen wurden von der Polizei durchsucht. Dabei wurden neben einem vierstelligen Bargeldbetrag auch größere Mengen Rauschgift sowie Grundsubstanzen für die Zubereitung von Drogen gefunden werden.