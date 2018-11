Taxifahrer vereitelt Trickbetrug an Seniorin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Obergurig (dpa/sn) - Ein Taxifahrer hat in Ostsachsen einen Trickbetrug an einer Seniorin verhindert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte die 85-Jährige einen Anruf erhalten, in dem sie auf angebliche Schulden angesprochen wurde. Die Frau rief ein Taxi, um zur Bank zu fahren und dort die geforderte hohe vierstellige Summe abzuheben. Sie erzählte dem Taxifahrer von ihrem Vorhaben. Der 62-Jährige habe sich daraufhin geweigert, die Rentnerin zur Bank zu fahren. Damit habe er den Betrug vereitelt.